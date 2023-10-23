لإجباره على تحمل الفشل الأمني.. وزراء بحكومة نتنياهو يبحثون الاستقالة

أكدت مصادر إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن 3 وزراء على الأقل يدرسون حاليًّا قرار الاستقالة من الحكومة؛ لإجبار بنيامين نتنياهو على إعلان تحمُّله المسؤولية عن إخفاقات "طوفان الأقصى".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن قضية تحمل المسؤولية عن أحداث السابع من الشهر الجاري، تقف على رأس اهتمامات الشارع الإسرائيلي، الذي لا يفهم لماذا لا تتطرَّق الحكومة لموضوع الإخفاقات بشكل علني، والسياسات والخطوات التي أدت إلى هذا الفشل.

وأشارت الصحيفة إلى أن 3 وزراء على الأقل في الحكومة، دون أن تحدد أسماءهم، يفكرون في ما إذا كان عليهم الاستمرار في حكومة نتنياهو، من بينهم اثنان ليسا من أعضاء مجلس الوزراء المصغر "الكابينت".

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية أنه بالإضافة إلى الوزراء هناك أيضًا أعضاء بالكنيست يمثلون الائتلاف يدرسون خطوة الاستقالة.

وقالت "إن أحدًا منهم لن يتحدث عن ذلك علنًا؛ لأن أمرًا كهذا من شأنه أن يبث حالة من التفكك"، مضيفة: "بيدَ أنهم على علم بأن النتائج التي ظهرت أمام أعينهم هي مسؤولية الجميع".