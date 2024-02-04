مقتل 14 فلسطينيا إثر غارات عنيفة على دير البلح في غزة

وأوضح في حديث لـ"إرم نيوز"، أن كثيرًا من الإصابات تُعاني من جراح بالغة الخطورة، وحروق شديدة، وتحتاج إلى تدخلات جراحية على أعلى مستوى، وهو ما نفتقده داخل أقسام الجراحة بسبب النقص الحاد في الكادر الطبي، بالإضافة إلى عدم توافر بعض المستلزمات الطبية وأدوية التخدير اللازمة.

وبيّن الدقران أن منظومة المستشفى الصحية تتآكل بفعل العدوان المستمر عليها، وحصارها، ومنع وصول المساعدات الإغاثية والطبية إليها، فضلًا عن استهدافها المستمر بالمسيّرات والقصف العنيف في محيطها.

مقابر جماعية

بدورها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن نفاد مخزون الطعام الموجود في مستشفى الأمل المحاصر بمدينة خان يونس تمامًا.

وقال المتحدث باسم الجمعية رائد النمس، أن مستشفى الأمل المحاصر، منذ 14 يومًا، في مدينة خان يونس يعاني من كارثة إنسانية خطيرة بعد نفاد المخزون الغذائي داخل المستشفى، الذي يتواجد فيه آلاف النازحين والمرضى والكوادر الطبية.