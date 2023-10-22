مقتل ستة من عناصر "حزب الله" وإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين على الحدود

وفي شمال إسرائيل، أعلن الجيش إصابة ثلاثة من جنوده، جروح أحدهم خطيرة واثنان جروحهما طفيفة، جراء إطلاق مقاتلي حزب الله صاروخا مضادا للدبابات باتجاه قرية برعام.

كما أفاد مسعفون إسرائيليون بإصابة مواطنين تايلانديين يعملان في الزراعة السبت، وذلك بسبب قصف بالقرب من منطقة مرغليوت على الحدود مع لبنان.

ومساء السبت، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن غارات جوية إسرائيلية على طول الحدود، بما في ذلك بالقرب من علما الشعب ويارين والضهيرة وأطراف عيتا الشعب.

وأمرت اسرائيل الجمعة، بإخلاء بلدة كريات شمونة الشمالية الحدودية التي يسكنها حوالى 25 الف شخص، بعد مواجهات متكررة مع مقاتلي حزب الله على الحدود مع لبنان.

ومنذ اندلاع القتال على طول الحدود، قُتل أربعة أشخاص على الأقل في إسرائيل، هم ثلاثة جنود ومدني واحد، وفق مصادر إسرائيلية.

وفي لبنان، أسفر التصعيد حتى الآن عن مقتل 29 شخصاً، غالبيتهم مقاتلون من حزب الله، إضافة الى خمسة مقاتلين من فصائل فلسطينية وأربعة مدنيين بينهم مصور في وكالة رويترز للأنباء.