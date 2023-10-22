مقتل ستة من عناصر "حزب الله" وإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين على الحدود
تبادل الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله إطلاق الصواريخ السبت، ما أدى إلى وقوع خمسة إصابات على الجانب الإسرائيلي ومقتل ستة من عناصر الحزب وعنصر من حركة الجهاد الإسلامي في جنوب لبنان.
وأعلن حزب الله المدعوم من إيران في بيانات منفصلة أن ستة من عناصره قتلوا في جنوب لبنان أثناء "أداء الواجب الجهادي".
من جهتها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مقتل أحد عناصرها في جنوب لبنان "أثناء أداء واجبه الجهادي نصرة لغزة".
وفي شمال إسرائيل، أعلن الجيش إصابة ثلاثة من جنوده، جروح أحدهم خطيرة واثنان جروحهما طفيفة، جراء إطلاق مقاتلي حزب الله صاروخا مضادا للدبابات باتجاه قرية برعام.
كما أفاد مسعفون إسرائيليون بإصابة مواطنين تايلانديين يعملان في الزراعة السبت، وذلك بسبب قصف بالقرب من منطقة مرغليوت على الحدود مع لبنان.
ومساء السبت، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن غارات جوية إسرائيلية على طول الحدود، بما في ذلك بالقرب من علما الشعب ويارين والضهيرة وأطراف عيتا الشعب.
وأمرت اسرائيل الجمعة، بإخلاء بلدة كريات شمونة الشمالية الحدودية التي يسكنها حوالى 25 الف شخص، بعد مواجهات متكررة مع مقاتلي حزب الله على الحدود مع لبنان.
ومنذ اندلاع القتال على طول الحدود، قُتل أربعة أشخاص على الأقل في إسرائيل، هم ثلاثة جنود ومدني واحد، وفق مصادر إسرائيلية.
وفي لبنان، أسفر التصعيد حتى الآن عن مقتل 29 شخصاً، غالبيتهم مقاتلون من حزب الله، إضافة الى خمسة مقاتلين من فصائل فلسطينية وأربعة مدنيين بينهم مصور في وكالة رويترز للأنباء.
وتزامنت اشتباكات السبت مع تفقد وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت للحدود الشمالية حيث دعا الجنود إلى البقاء "يقظين".
وقال غالانت "لقد قرر حزب الله المشاركة في القتال، وهو يدفع ثمن ذلك. يجب أن نكون يقظين ونستعد لكل سيناريو محتمل"، مضيفا "تنتظرنا تحديات كبيرة".