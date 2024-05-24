حريق بمدينة صفد إثر اعتراض الجيش الإسرائيلي طائرة مسيرة

أعلنت إسرائيل الجمعة، نشوب حريق في مدينة صفد، إثر اعتراض مسيرة كانت قادمة من جهة الشرق في طريقها نحو الشمال.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، إن "طائرة حربية لسلاح الجو اعترضت مسيرة معادية كانت في طريقها نحو شمال إسرائيل من جهة الشرق ولم تخترق الأجواء الإسرائيلية".

وأضاف: "في إطار محاولات الاعتراض سقطت شظايا صاروخ اعتراض في منطقة الشمال وتسببت باندلاع حريق في منطقة صفد دون وقوع إصابات".

ولم يحدد الجيش مصدر إطلاق المسيرة، لكن جماعة تدعى "المقاومة الإسلامية في العراق"، أعلنت في بيان عبر تيليغرام استهدافها "بواسطة الطيران المسيّر، ميناء حيفا بأراضينا المحتلة".