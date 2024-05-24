حريق بمدينة صفد إثر اعتراض الجيش الإسرائيلي طائرة مسيرة
أعلنت إسرائيل الجمعة، نشوب حريق في مدينة صفد، إثر اعتراض مسيرة كانت قادمة من جهة الشرق في طريقها نحو الشمال.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، إن "طائرة حربية لسلاح الجو اعترضت مسيرة معادية كانت في طريقها نحو شمال إسرائيل من جهة الشرق ولم تخترق الأجواء الإسرائيلية".
وأضاف: "في إطار محاولات الاعتراض سقطت شظايا صاروخ اعتراض في منطقة الشمال وتسببت باندلاع حريق في منطقة صفد دون وقوع إصابات".
ولم يحدد الجيش مصدر إطلاق المسيرة، لكن جماعة تدعى "المقاومة الإسلامية في العراق"، أعلنت في بيان عبر تيليغرام استهدافها "بواسطة الطيران المسيّر، ميناء حيفا بأراضينا المحتلة".
وذكرت الجماعة استمرارها "في دكّ معاقل الأعداء استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل"، بحسب البيان.
وسبق أن أعلنت تلك الجماعة شن هجمات مماثلة على إسرائيل ردا على حربها ضد غزة، فيما أعلنت تل أبيب اعتراض أغلبها.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عشرات آلاف القتلى والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.