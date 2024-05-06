الغارديان: إسرائيل استخدمت سلاحا أمريكيا في حادثة مقتل 7 مسعفين جنوبي لبنان

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن إسرائيل استخدمت سلاحًا أمريكيًّا الصنع في غارة جوية في مارس/آذار أسفرت عن مقتل سبعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية في جنوب لبنان.

وأشارت إلى أن السلاح المستخدم هو ذخيرة هجومية أمريكية الصنع مشتركة التوجيه JDAM ، مبينة أنه تم التعرف عليه من خلال تحليل الشظايا التي عثر عليها في موقع الهجوم.

وتعرف ذخائر JDAM بأنها مجموعات توجيه من إنتاج شركة بوينغ التي تحول "قنابل بسيطة" إلى صواريخ موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي.

وقد استخدمت إسرائيل صواريخ JDAM على نطاق واسع في عملياتها العسكرية في غزة ولبنان.