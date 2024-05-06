موقع إسرائيلي: تشاؤم ومحاولات لإنقاذ المحادثات مع حماس

أبدى مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الإثنين، تشاؤمه بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس، لكنه أشار إلى محاولات لـ"إنقاذ الوضع".

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع وصول مدير المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز إلى إسرائيل، وسط تهديدات إسرائيلية بغزو مدينة رفح، جنوب غزة، بعد مؤشرات على فشل مفاوضات التهدئة التي تحتضنها القاهرة، بحسب موقع (I24NEWS).

وجاء الخلاف في المفاوضات بعد مطالب الحركة بإنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر.

وقال الموقع نقلا عن المسؤول الذي لم يسمه، إن "تصريح نتنياهو أمس الأحد بأن الضغوطات الدولية لن تمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها ليس صدفة".