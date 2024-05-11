المغرب يعترض أكثر من 100 مهاجر غير قانوني متجهين للكناري

نفّذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية، الجمعة، عملية اعتراض وإبعاد لأكثر من 100 مهاجر غير قانوني، كانوا يستعدون للتوجه إلى جزر الكناري التابعة لإسبانيا، بحسب بيان رسمي.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أوردته وكالة الأنباء المغربية، أن الوحدة المذكورة اعترضت على بعد 85 كيلومترا جنوب غربي مدينة طانطان قارباً مطاطياً كان على متنه 52 مرشحاً للهجرة غير الشرعية، من بينهم 29 من مواطني بلدان جنوب الصحراء، و17 مغربياً، و6 آسيويين.

ووفق المصدر ذاته، أحبطت عناصر من القوات المسلحة الملكية مكلفة بمراقبة الساحل، في اليوم نفسه، محاولتين للهجرة غير النظامية جنوب غربي طانطان أيضا، شارك فيهما 77 من مواطني بلدان جنوب الصحراء وآسيويان ومغربيان.