بعد سخريتها من الخطة.. هل تنجح واشنطن في "عرقلة" اجتياح رفح؟

كشفت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، ليل الثلاثاء الأربعاء، تفاصيل اجتماع جرى عبر اتصال مرئي، بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، للتباحث بشأن خطة إخلاء واجتياح رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت القناة، أن الفريق الأمريكي ضم الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي، ومن إسرائيل حضر وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي.

وناقشوا خلال الاجتماع الذي ضم مسؤولين آخرين أمريكيين وإسرائيليين، المقترحات البديلة التي قدمتها الإدارة الأمريكية للعمل العسكري الإسرائيلي في رفح.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها القناة، اتسم الاجتماع بالحدة والصرامة، إلا أنه ومع ذلك" يبدو أن السخرية كانت حاضرة، حيث سخر بلينكن من الخطة الإسرائيلية لإجلاء النازحين من رفح".

وأوردت القناة سخرية بلينكن في قوله مخاطباً المسؤولين الإسرائيليين: "وفقاً لوتيرة عملكم في إدخال المساعدات الإنسانية، سيستغرق الأمر 4 أشهر لإخلاء رفح".

وخلال الاجتماع، قال سوليفان للإسرائيليين: "أنتم على وشك أن تكونوا مسؤولين عن أزمة مجاعة في القرن الحادي والعشرين، وهذا ليس مقبولاً".

وأضاف موجهاً حديثه للإسرائيليين: "خطة الإخلاء التي قدمتموها حتى الآن ليست مثيرة للإعجاب ولا قابلة للتطبيق".