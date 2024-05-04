وفد حماس يزور القاهرة السبت بشأن هدنة غزة

أفادت مصادر بأن وفدًا من حركة حماس سيزور القاهرة السبت، وسط توقعات بنقل رد كتابي على مقترح إسرائيل بوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وفق وكالة "رويترز".

وقالت الوكالة، إن مسؤولاً من حركة حماس أبلغها، الجمعة، بأن وفدًا من الحركة سيزور القاهرة غدًا السبت.

وجاء حديث مسؤول حركة حماس، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، الجمعة، بعدما أفاد مصدر أمني مصري، و 3 مصادر في مطار القاهرة الدولي بوصول وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) إلى العاصمة المصرية، لحضور اجتماعات تتعلق بالحرب في غزة.

وجدّدت مصر جهودها لإحياء المفاوضات، في أواخر الشهر الماضي، وسط قلق مصري من احتمال تنفيذ إسرائيل عملية برية ضد حركة حماس في رفح جنوبي القطاع، حيث يلوذ أكثر من مليون شخص بالقرب من الحدود مع مصر.