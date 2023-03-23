الأردن: صمت الحكومة الإسرائيلية على مواقف سموتريتش "مرفوض"

حمّل الأردن، الحكومة الإسرائيلية، مسؤولية ما وصفه بخطاب الكراهية والتحريض لوزير المالية يتسلئيل سموتريتش، مطالبًا في الوقت ذاته، المجتمع الدولي، باتخاذ "موقف واضح" إزاء ذلك.

جاء ذلك خلال محادثات هاتفية أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بحسب بيان صادر عن الخارجية الأردنية.

وأكد الصفدي خلال المحادثات أن "الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية خطاب الكراهية، والتحريض العنصري، والتصرفات المقززة لوزير المالية الإسرائيلي وتبعاته، وعليها إعلان رفضها بشكل صريح وواضح".

وشدد أن "الصمت على مثل هذه التصريحات والمواقف العنصرية بذريعة حسابات توازنات الائتلاف الحكومي، أمر مرفوض وخطير لن يسهم إلا بتأجيج التوتر وانتشار هذا الفكر المتطرف".