الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي بعد تصريحات سموتريتش
استدعت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، السفير الإسرائيلي في عمّان، إلى مقر الوزارة، إثـر اسـتخدام وزير الماليـة الإسرائيلي، خـلال مشاركته فـي فعاليـة عقـدت يـوم أمـس فـي بـاريس، خريطـة لإسرائيل تضـم حـدود المملكـة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلـة.
واعتبرت الوزارة أن استدعاء السفير الإسرائيلي جاء "لمـا يمثلـه ذلـك مـن تصـرف تحريضـي أرعـن، وأبلغتـه بـأن ذلـك يمثـل تصـرفاً عنصـرياً متطرفـاً وخرقـاً للأعراف الدوليـة ومعاهـدة السـلام الأردنيـة الإسرائيلية".
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السـفير سـنـان المجـالـي إنه "قـد تـم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسـالة احتجـاج شـديدة اللهجـة لنقلهـا علـى الفـور لحكومته، أكـدت كـذلك علـى إدانـة الحكومة الأردنية للتصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقـه فـي الـوجـود، وحقوقـه التاريخيــة فـي دولته المستقلة ذات السيادة علـى التـراب الـوطني الفلسطيني".
و"حـذّرت الرسالة مـن خـطـورة استمرار هـذه التصرفات العنصـرية المتطرفـة الصـادرة عـن الوزير ذاته، الذي كان قد دعا سابقاً إلى محو قرية حوّارة الفلسطينية"، بحسب المجالي.
وطالبــت الـوزارة المجتمـع الـدولي "بإدانـة تصـرفات وتصـريحات الـوزير الإسرائيلي المتطرفة التحريضية، والتـي تمثـل أيضـاً خرقـاً للقيم والمبادئ الإنسانية".
وقـال المـجـالـي إنـه "تـم إبـلاغ السفير بضرورة قيام حكومتـه باتخـاذ موقـف صـريح وواضـــــح إزاء هـــذه التصـرفات المتطرفـة والتصريحات التحريضـيـة الحـاقـدة المرفوضـة مـن وزيـر عامـل فـي الحكومة الإسرائيلية".
وأعـاد الناطق الرسمي باسـم الـوزارة التأكيـد علـى أن "الوزارة تتخذ جميـع الإجـراءات السياسية والقانونيـة الضـرورية للتصدي لمثـل هـذه التصرفات والتصـريحات الحاقـدة المتطرفـة، ومـا تمثلـه مـن تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار ويدفع باتجاه التصعيد".
وأكد النـاطق الرسمي باسـم الـوزارة أن "التصريحات الحاقـدة لـن تنـال مـن الأردن ولا تنتقص مـن حقـوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بـل تظهـر للـعـالـم مــدى الظلـم التـاريخي الذي يتعـرض لـه الشـعب الفلسطيني وخطـورة الفكـر العنصـري المتطـرف الـذي يحملـه الوزير الإسرائيلي".