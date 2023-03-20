الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي بعد تصريحات سموتريتش

استدعت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، السفير الإسرائيلي في عمّان، إلى مقر الوزارة، إثـر اسـتخدام وزير الماليـة الإسرائيلي، خـلال مشاركته فـي فعاليـة عقـدت يـوم أمـس فـي بـاريس، خريطـة لإسرائيل تضـم حـدود المملكـة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلـة.

واعتبرت الوزارة أن استدعاء السفير الإسرائيلي جاء "لمـا يمثلـه ذلـك مـن تصـرف تحريضـي أرعـن، وأبلغتـه بـأن ذلـك يمثـل تصـرفاً عنصـرياً متطرفـاً وخرقـاً للأعراف الدوليـة ومعاهـدة السـلام الأردنيـة الإسرائيلية".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السـفير سـنـان المجـالـي إنه "قـد تـم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسـالة احتجـاج شـديدة اللهجـة لنقلهـا علـى الفـور لحكومته، أكـدت كـذلك علـى إدانـة الحكومة الأردنية للتصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقـه فـي الـوجـود، وحقوقـه التاريخيــة فـي دولته المستقلة ذات السيادة علـى التـراب الـوطني الفلسطيني".

و"حـذّرت الرسالة مـن خـطـورة استمرار هـذه التصرفات العنصـرية المتطرفـة الصـادرة عـن الوزير ذاته، الذي كان قد دعا سابقاً إلى محو قرية حوّارة الفلسطينية"، بحسب المجالي.