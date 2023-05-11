مقتل إسرائيلي جراء سقوط صاروخ من غزة على تل أبيب

ولم تشر التقارير الإسرائيلية لأسباب فشل منظومة "مقلاع داوود" في اعتراض الصاروخ، حيث سبق وفعّل الجيش الإسرائيلي المنظومة لاعتراض صاروخ تجاه منطقة مأهولة في تل أبيب الأربعاء.

ودوت صافرات الإنذار، مساء اليوم الخميس، في عدد من المدن والبلدات الإسرائيلية المحاذية لغزة، وفي مدن عسقلان وأسدود وتل أبيب، جراء إطلاق رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة.

ويأتي القصف الجديد من قبل الفصائل الفلسطينية بعد اغتيال الجيش الإسرائيلي لنائب قائد الوحدة الصاروخية في "سرايا القدس" أحمد أبو دقة جنوب قطاع غزة، وقائد الوحدة الصاروخية علي غالي، الذي اغتالته إسرائيل فجرًا.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن "عدد الشهداء ارتفع نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 3 أيام".

وأوضحت الصحة في بيانات مختلفة، أن "عدد الشهداء بلغ 28 شهيدًا، بالإضافة إلى 87 إصابة نتيجة تواصل الغارات على قطاع غزة".