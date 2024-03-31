الأردن.. توقيف عدد من "مثيري الشغب" في منطقة البقعة

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، أن قوة أمنية ألقت القبض على عدد من "مثيري الشغب" إثر قيامهم بأعمال شغب وتخريب، وإشعال النيران وإلقاء الحجارة على المركبات في الطريق العام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، في بيان إنه "جرى ضبط الأشخاص للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية كافّة بحقهم"، مؤكداً أن مديرية الأمن العام "ستتعامل بحزم ودون تهاون مع كل مَن يعتدي على أمن المجتمع ويستهدف التخريب والإضرار بالممتلكات والمقدّرات، وتعطيل حياة المواطنين والاعتداء على حقوقهم من خلال محاولة قطع الطريق".