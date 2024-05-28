إعلام إسرائيلي: "كتائب الفاروق" تهديد جديد لإسرائيل من سيناء المصرية

ونشر تنظيم كتائب الفاروق من شبه جزيرة سيناء، بيانًا دعا خلاله المواطنين والجنود المصريين إلى مواجهة قوات الجيش الإسرائيلي وإيقاع ضحايا في صفوفهم، ردًّا على حادث الانفجار في رفح.

وهنأت المنظمة الجندي المصري الذي أطلق النار على جنود الجيش الإسرائيلي، وشددت على أن العدوان الإسرائيلي لن يتوقف ولن يتغير الواقع إلا من خلال تراكم مثل هذه التصرفات الفردية، وجاء في البيان: "رغم أننا نهنئ أبطال المعركة وندعمهم، فإننا ننكر مسؤوليتنا المباشرة عن تلك العملية المباركة، لكننا نضمن أنها لن تكون الأخيرة من نوعها".

وأوضحت الصحيفة أن تنظيم كتائب الفاروق تأسس في شبه جزيرة سيناء مطلع العام الجاري، وبعد ذلك نشر الناطق باسم التنظيم شريط فيديو على تلغرام ادعى فيه أن عناصر التنظيم نفذوا سلسلة من الهجمات ضد جنود الجيش الإسرائيلي تسببت في مقتل وإصابة الكثير.