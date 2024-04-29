بريطانيا تكشف تفاصيل مقترح الهدنة المقدم لحماس

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الإثنين، أن المقترح المقدّم لحركة حماس يتضمن وقف إطلاق نار لأربعين يومًا والإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال كاميرون في جلسة خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، إن هناك "عرضًا سخيًّا للغاية يتضمّن وقف إطلاق نار لمدة 40 يومًا والإفراج المحتمل عن آلاف السجناء الفلسطينيين، مقابل إطلاق سراح الرهائن" الإسرائيليين في غزة، آملًا أن تقبل به حركة حماس.