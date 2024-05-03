سياسي أمريكي لـ "إرم نيوز": حراك الجامعات غير مسبوق وسيغير الرأي العام (فيديو)

وأكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يمر الآن بموقف "محرج" قبيل الانتخابات؛ بسبب تعاطف الشباب في الحزب الديمقراطي مع الفلسطينيين، ورفضهم لسياسة البيت الأبيض تجاه الشرق الأوسط.

ووصف عضو اللجنة الاستشارية للحزب الجمهوري، موقف المسؤولين الأمريكيين في التعامل مع احتجاجات الجامعات بـ"المتخبط"، وتساءل إن كانت السلطات ستمنح المحتجين الحرية في التعبير عن آرائهم بشكل حقيقي.

واتهم صوان إسرائيل و"اللوبي اليهودي" بالوقوف وراء محاولات مستميتة للتدخل بالشأن الأمريكي، ومحاولة قمع الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات.

وقال إن "اللوبي اليهودي أرسل مجموعة من الطلاب للاحتكاك مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين؛ لإعطاء مبرر للشرطة لقمع الاحتجاجات".