الحوثيون يردون على العقوبات الحكومية باستهداف المنظمات الدولية

بدأت ميليشيا الحوثي سلوك منحى تصاعدي تجاه المجتمع الدولي، باستهداف المنظمات الدولية والتابعة للأمم المتحدة واعتقال عاملين فيها.

يأتي ذلك في ظل توالي الضغوط التي تمارسها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، الرامية إلى تشديد الخناق على مصادر تمويل الميليشيا، وشلّ قدراتها الإدارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، شمالي البلاد، بدعم دولي وإقليمي.

وعلى مدى الأيام الماضية، اتخذ البنك المركزي اليمني إجراءات بوقف التعامل مع البنوك التي لم تنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدن.

كذلك حدد البنك مهلة شهرين لسحب العملة القديمة التي يجري التعامل بها في مناطق الميليشيا، فضلًا عن حصر مزاولة نشاط الحوالات المالية الخارجية على البنوك وشركات الصرافة المرخصة والمعتمدة من قبله.

وأصدرت وزارة النقل في الحكومة الشرعية توجيهًا لشركة الخطوط الجوية اليمنية، بتحويل إيراداتها كافة إلى حساباتها البنكية في عدن أو خارج البلاد، بهدف "إنقاذ أصول وأموال الشركة من سطوة الحوثيين".

كما وجهت وزارة الاتصالات اليمنية الشركات المحلية والمزودة لخدمة الاتصالات كافة، بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.

وسبق أن هددت ميليشيا الحوثي عبر ناطقها الرسمي، محمد عبدالسلام، بأن هذه الإجراءات "ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها"، في حين عدّها زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي بمنزلة "صبّ الزيت على النار".

ومنذ الأربعاء الماضي، يشنّ الحوثيون حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 60 موظفًا يمنيًا يعملون لدى منظمات تابعة للأمم المتحدة وأخرى دولية، في كل من صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، دون تقديم إيضاحات.

وأكدت مصادر يمنية لـ"إرم نيوز"، أن حملة الاعتقالات الحوثية في العاصمة صنعاء، مستمرة، إذ جرى اعتقال 3 موظفين كانوا يعملون سابقًا في السفارة الأمريكية لدى اليمن، علاوة على عدد آخر من الموظفين لدى المنظمات الدولية والمحلية.