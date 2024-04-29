وزير الخارجية السعودي: اتفاقات ثنائية مع أمريكا "في القريب العاجل"

قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي اليوم الاثنين، إن من المتوقع "في القريب العاجل" إبرام اتفاقات ثنائية بين المملكة والولايات المتحدة، وذلك في معرض إجابته عن سؤال حول المفاوضات بين البلدين حول اتفاق أمني.

وأضاف الأمير فيصل خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض "معظم العمل تم إنجازه بالفعل. لدينا الخطوط العريضة لِما نعتقد أنه يجب أن يحدث على الجبهة الفلسطينية".

والتقى الأمير فيصل، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، وذلك على هامش الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.



وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل كافة الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".