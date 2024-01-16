العراق يستدعي القائم بالأعمال الإيراني عقب "العدوان" على أربيل

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج أدانت فيها الاعتداء على أربيل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وفي وقت سابق من هذا اليوم، قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن بغداد أدانت اليوم الثلاثاء "العدوان" الإيراني على أربيل، الذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين في مناطق سكنية، وذلك بعدما قال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم "مقر تجسس" إسرائيليا في إقليم كردستان العراق.

وجاء في البيان، أن السلطات العراقية "ستتخذ الإجراءات القانونية" الضرورية كافّة، بما في ذلك "تقديم شكوى إلى مجلس الأمن" الدولي. كما أعلنت تشكيل لجنة تحقيق لإطلاع "الرأي العام العراقي والدولي على الحقائق، وإثبات زيف ادعاءات الجهات التي تقف وراء هذه الأفعال المدانة".