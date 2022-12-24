السودان.. مقتل 10 أشخاص جراء هجمات لمسلحين في دارفور

من جهتها قالت هيئة محامي دارفور، المهتمة بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الإقليم، إن عدد القتلى جراء الهجوم على القرى حول محلية بليل شرق مدينة نيالا، تجاوز الـ (10) قتيلًا و(30) جريحًا، إضافة إلى عدد من المفقودين.

وأوضحت الهيئة الحقوقية في بيان، تلقى موقع "إرم نيوز" نسخة منه، أن "الهجوم أدى إلى نزوح جماعي للأهالي، وأن مئات الأسر الفارة من تلك المناطق والقرى المجاورة، تقطعت بها السبل وباتت الآن في العراء".

وأكد البيان أن "الميليشيات المهاجمة ترتدي الزي العسكري لقوات رسمية، ويستقل بعض أفرادها عربات ذات الدفع الرباعي، وآخرون يمتطون الخيول والدراجات النارية، ومزودة بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة".