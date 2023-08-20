المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو لتسريع تشكيل وفد التفاوض المشترك

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الأحد، إلى الإسراع بتشكيل الوفد التفاوضي المشترك مع الحكومة اليمنية، ليتولّى الوفد مسؤولية العملية التفاوضية بكامل تفاصيلها.

وجددت هيئة رئاسة المجلس، خلال اجتماعها في عدن برئاسة عيدروس الزبيدي، ترحيبها بجهود الوسطاء الإقليميين والدوليين، الرامية إلى وقف دائم لإطلاق النار، والتأسيس لعملية سلام شاملة ومستدامة.

وشددت على أن تكون قضية الجنوب، حاضرة في جميع مراحل عملية السلام الشاملة، "ضمن إطارها التفاوضي الخاص بها"، وفق ما نقله الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكدت أن موارد وثروات مناطق الجنوب "حق سيادي لأبنائه، وهم من يقرر مصير كل ما يرتبط بأرضهم، أو يمس حقوقهم ومصالحهم، ويحدد مستقبلهم السياسي".