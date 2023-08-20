المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو لتسريع تشكيل وفد التفاوض المشترك
دعا المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الأحد، إلى الإسراع بتشكيل الوفد التفاوضي المشترك مع الحكومة اليمنية، ليتولّى الوفد مسؤولية العملية التفاوضية بكامل تفاصيلها.
وجددت هيئة رئاسة المجلس، خلال اجتماعها في عدن برئاسة عيدروس الزبيدي، ترحيبها بجهود الوسطاء الإقليميين والدوليين، الرامية إلى وقف دائم لإطلاق النار، والتأسيس لعملية سلام شاملة ومستدامة.
وشددت على أن تكون قضية الجنوب، حاضرة في جميع مراحل عملية السلام الشاملة، "ضمن إطارها التفاوضي الخاص بها"، وفق ما نقله الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكدت أن موارد وثروات مناطق الجنوب "حق سيادي لأبنائه، وهم من يقرر مصير كل ما يرتبط بأرضهم، أو يمس حقوقهم ومصالحهم، ويحدد مستقبلهم السياسي".
وفي السياق، رأى يعقوب السفياني مدير مكتب مركز "ساوث 24" للأخبار والدراسات في عدن، أن تأكيد "الانتقالي" على أن موارد وثروات الجنوب "حق سيادي لأبنائه"، يأتي في ظل ما يتردد عن مفاوضات وقف إطلاق النار، وجهود التوصل إلى اتفاق جديد في اليمن، وسط تمسك ميليشيات الحوثيين بشروطها بأن يتم دفع رواتب مقاتليها وموظفي القطاع الحكومي في مناطق سيطرتها، من عائدات النفط والغاز التي تتركز، بشكل كبير جدًا بنسبة تصل إلى 90%، في محافظتي حضرموت وشبوة، جنوبًا.
وقال السفياني لـ"إرم نيوز"، إن هناك من يريد لموارد وثروات الجنوب "أن تكون كبش فداء للسلام المنقوص وغير المستدام الذي يتم الإعداد له في الوقت الراهن".
وأشار إلى أن تأكيد المجلس الانتقالي الجنوبي "ينبه إلى أن الحلول المنقوصة التي لا تستوعب الواقع ولا ترضي الأطراف جميعها، ولن تقود إلا إلى مزيد من التدهور".