"المجلس الانتقالي" يشدد على مراعاة تطلعات شعب الجنوب في أي اتفاق يمني

قال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، وزير الدولة في الحكومة اليمنية، ومحافظ العاصمة المؤقتة عدن، أحمد لملس، يوم الأربعاء، إن "أي مساعٍ للاتفاق بشأن تجديد الهدنة، لا تراعي مطالب وتطلعات شعب الجنوب، لن تحقق تهدئة ولن تهيئ لسلام مستدام".

وأكد لملس، خلال لقائه بمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، الذي يزور عدن، "حرص المجلس الانتقالي الجنوبي على دعم وتسيير الجهود الدولية للعملية السياسية الشاملة لإنهاء الحرب وإحلال السلام"، طبقًا للموقع الرسمي للانتقالي الجنوبي.

وشدد الأمين العام لهيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي، على "ضرورة تمثيل الجنوب بوفد مستقل في مفاوضات العملية السياسية الشاملة، وتمكين أبناء الجنوب من إدارة شؤون محافظاتهم خلال المفاوضات، حتى التوصل لاتفاق سلام شامل".

وأشار إلى "حرص الانتقالي الجنوبي، على الانخراط في شراكة مع المجتمع الدولي لحماية المدنيين والمصالح الدولية في الجنوب، وتطبيع الأوضاع في العاصمة عدن".