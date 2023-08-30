تعديلات في مسودة التجديد لليونيفيل تخلف "ارتياحا" في لبنان

وأبرز هذه التعديلات تتعلق بالتزام "اليونيفيل" متابعة التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وفقا لاتفاقية وضع القوات SOFA.

لكن المسودة أشارت بالمقابل إلى أن القوات الدولية لا تحتاج إلى موافقة مسبقة لأداء مهامها، وفقا للقرار الدولي 1701، الذي يعطيها حق القيام بعملياتها بشكل مستقل، مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية.

وتضمنت المسودة مطالبة إسرائيل بتسريع انسحابها من الجزء الشمالي من قرية "الغجر"، والمنطقة المجاورة شمال الخط الأزرق، وتحديدا أطراف بلدة "الماري".

وكان الجيش اللبناني قد شدد مرارا على أن ما يطلق عليه الجزء الشمالي من "الغجر"، ليس سوى خراج بلدة "الماري" الجنوبية، الذي شغله التمدد العمراني من جهة "الغجر".

كما طالبت المسودة بإدانة محاولات تقييد ومنع القوات الدولية من الوصول الفوري والكامل إلى المواقع بغرض التحقيق السريع، "بما في ذلك جميع المواقع ذات الأهمية، وجميع المواقع ذات الصلة شمال الخط الأزرق، المتعلقة باكتشاف الأنفاق، التي تعبر الخط الأزرق والتي أبلغت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عن انتهاكها للقرار 1701".