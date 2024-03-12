الجيش الإسرائيلي: 100 صاروخ أطلقت من لبنان باتجاه الجولان السوري

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق 100 صاروخ من لبنان على منطقة الجولان السورية، وفقًا لوكالة "الأناضول".

ووصفت الإذاعة ما جرى بأنه "قصف عنيف"، وقالت إنه "تم إطلاق ما مجموعه نحو 100 صاروخ على الجولان هذا الصباح".

وبينت أنه "تم إطلاق الصواريخ دون إنذارات، ودون وقوع إصابات أو أضرار".

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن ميليشيا "حزب الله" أعلنت إطلاق "أكثر من مئة صاروخ" في اتجاه مواقع عسكرية في شمال إسرائيل ردًّا على قصفها مناطق في لبنان أبرزها مدينة بعلبك (شرق).

وقال الحزب في بيان إن إطلاق الصواريخ يأتي ردًّا على القصف الإسرائيلي لمحيط بعلبك، وأوضح في البيان أن أفراده قصفوا "مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من مئة صاروخ كاتيوشا".

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق عبر بيان: "أغارت طائرات حربية على ثلاث منصات لإطلاق القذائف الصاروخيّة تم استخدامها صباح اليوم في عمليات الإطلاق نحو منطقة هضبة الجولان"، دون مزيد من التفاصيل.