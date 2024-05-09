معاريف: حكومة إسرائيل تعيش أكبر أزمة مع أمريكا منذ الثمانينيات

أشارت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الخميس، إلى انتقادات داخل الحكومة الإسرائيلية، على خلفية سلوكها خلال الحرب المُندلعة في قطاع غزة، والأزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي وصُفت بالأزمة الكبيرة التي لم تحدث منذ الثمانينيات.

ووجه السفير الإسرائيلي السابق في الأمم المتحدة، وعضو الكنيست عن حزب "الليكود" داني دانون، انتقادات للحكومة بسبب طريقتها في إدارة الحرب في غزة.

وفيما يتعلق بالأزمة مع الولايات المتحدة، قال إن "مثل هذه الأزمة، التي لها آثار أمنية كبيرة، أمر لم يحدث منذ الثمانينيات، وتعد إشكالية كبيرة، لكن لا نلوم غير أنفسنا في هذه القضية، لأننا تأخرنا في اتخاذ القرارات، واستمعنا للأمريكيين في بداية عام 2024، عندما ضغطوا عليهم لإبطاء وتيرة الحرب، وكان ذلك خطأ، كان ينبغي أن نستمر بكل ما أوتينا من قوة لنقضي على "حماس" في غزة".