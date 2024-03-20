ديمقراطيون يطالبون بمسعى أمريكي "جريء" لإقامة دولة فلسطينية
دعا أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، الأربعاء، إدارة الرئيس جو بايدن لاتخاذ خطوة "جريئة" نحو إقامة دولة فلسطينية، وذلك في موقف متشدد جديد تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتأتي الرسالة الموجهة لبايدن بعد أيام على إحداث زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أرفع سياسي أمريكي يهودي منتخب في الولايات المتحدة والمدافع عن إسرائيل، صدمة بخطاب انتقد فيه إدارة نتنياهو للحرب في غزة داعيًا لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.
ووفق "فرانس برس" قال 19 سِيناتورا ديمقراطيًا يتقدمهم توم كاربر، حليف بايدن ومن ولاية ديلاوير مسقط رأس الرئيس، في الرسالة إن أزمة الشرق الأوسط "بلغت نقطة انعطاف" تتطلب قيادة أمريكية تتجاوز "تسهيل" محادثات إسرائيلية فلسطينية.
وأضافوا: "لذا نطلب من إدارة بايدن أن تضع على الفور إطارًا عامًا جريئًا يحدد الخطوات اللازمة" لإقامة دولة فلسطينية على كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، على ما جاء في الرسالة.
وعبّر بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، مرارًا، عن دعمهما لحل الدولتين، لكنهما لم يقوما بأي خطوات تذكر نحو تحقيق ذلك قبل الحرب، لمعرفتهما بأن نتنياهو وحكومته اليمينية المتشددة يعارضان المشروع بشدة.
غير أن الإدارة الأمريكية سرّعت الحديث عن حل الدولتين في إطار مساعيها إلى وقف الحرب المدمرة، والتي شملت الدفع باتجاه إصلاح السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية حيث تم تعيين رئيس وزراء فلسطيني جديد مؤخرًا.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ أن "الخطوات الدبلوماسية التي اتخذتها مع إدارتك كانت ذات أهمية قصوى، ونحثك على القيام بالمزيد".
ومن بين أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين الموقعين على الرسالة مسؤول الانضباط في الحزب الديمقراطي ديك دوربين، وكريس كونز السيناتور الآخر من ولاية ديلاوير وأحد المقربين من بايدن.
ولم يرد اسم شومر في الرسالة، لكنه عبّر أيضًا عن تأييده لحل الدولتين في كلمته التي انتقد فيها نتنياهو.