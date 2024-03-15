عشرات النساء من كوبا يقصن شعرهن تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

أطلقت نساء من كوبا، حملة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، بقص شعرهن أمام الكاميرا، احتجاجًا على "الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين المستمرة منذُ 75 عامًا"، أكدن فيها "سنكون 75 امرأة تحلق شعرها أمام الكاميرا لنروي وحشية 75 عامًا من الاحتلال، إذ إن الشعر ينمو ولكن الأطفال المقتولين لا يعودون".

وظهرت صاحبات الحملة في مقطع فيديو يوثق عملية قص شعرهن، متحدثات عن الحملة وأهدافها، مع خلفية موسيقية من أغنية "دمي فلسطيني" للفنان محمد عساف، وفقًا لما ذكرت صحيفة "إنفوباي" الأرجنتينية.

ودعت القائمات على الحملة التضامنية، والبالغ عددهن 75 امرأة، للاحتجاج، قائلات: "من كوبا، تدعو نساء أمريكا اللاتينية، للقيام بحملة احتجاج ضد الإبادة الجماعية الاستعمارية الإسرائيلية، المستمرة منذُ 75 عامًا".