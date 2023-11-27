بعد زيارة واشنطن.. تكالة يبحث الانتخابات الليبية في موسكو

بدأ رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (استشاري)، محمد تكالة، زيارة إلى روسيا بعد أيام من زيارة مماثلة أجراها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر النائب الثاني لتكالة، عمر العبيدي، أن "رئيس المجلس الأعلى للدولة ونائبه الأول مسعود عبيد وصلا، اليوم، إلى روسيا بدعوة من مجلس الدوما"، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل حول هذه الزيارة، بحسب ما نقل عنه تلفزيون "ليبيا الأحرار" المحلي.

وقال مصدر من المجلس الأعلى للدولة، لـ "إرم نيوز"، إن "تكالة من المحتمل أن يناقش مع المسؤولين الروس سبل حل الأزمة الليبية عبر إجراء انتخابات عامة يكون حولها إجماع داخلي".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "المجلس يسعى إلى استكشاف مواقف القوى الدولية المؤثرة في الأزمة من أجل تحقيق تقدم في المسارات الراهنة".