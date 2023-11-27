بعد زيارة واشنطن.. تكالة يبحث الانتخابات الليبية في موسكو
بدأ رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (استشاري)، محمد تكالة، زيارة إلى روسيا بعد أيام من زيارة مماثلة أجراها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر النائب الثاني لتكالة، عمر العبيدي، أن "رئيس المجلس الأعلى للدولة ونائبه الأول مسعود عبيد وصلا، اليوم، إلى روسيا بدعوة من مجلس الدوما"، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل حول هذه الزيارة، بحسب ما نقل عنه تلفزيون "ليبيا الأحرار" المحلي.
وقال مصدر من المجلس الأعلى للدولة، لـ "إرم نيوز"، إن "تكالة من المحتمل أن يناقش مع المسؤولين الروس سبل حل الأزمة الليبية عبر إجراء انتخابات عامة يكون حولها إجماع داخلي".
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "المجلس يسعى إلى استكشاف مواقف القوى الدولية المؤثرة في الأزمة من أجل تحقيق تقدم في المسارات الراهنة".
وفي الرابع من سبتمبرالماضي، أي بعد أيام من انتخابه على رأس مجلس الدولة، التقى تكالة السفير الروسي في ليبيا، حيدر رشيد أغانين، إذ بحث الطرفان الأوضاع السياسية في البلاد، وأيضا تعزيز العلاقات بين موسكو وطرابلس.
ودعا تكالة إلى ضرورة توحيد المواقف الدولية من أجل حلحلة الأزمة في ليبيا التي تراوح مكانها منذ سنوات.
وفي نوفمبرالحالي، أجرى تكالة ووفد من المجلس الأعلى للدولة زيارة إلى الولايات المتحدة، بحث فيها مبادرة المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، التي كشف تفاصيلها مؤخرا.
وينظر إلى مواقف الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في ليبيا على أنها محددة بشكل كبير لمسارات الأزمة التي تراوح مكانها منذ انهيار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في 24 ديسمبر 2021؛ بسبب خلافات حول القوانين الانتخابية.