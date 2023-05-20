العراق.. تصدع بين الكتل السياسية مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات

في الوقت الذي تنشغل فيه الكتل السياسية العراقية باختيار مرشحيها لانتخابات مجالس المحافظات التي تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية الرافضة لها، والمقرر إجراؤها أواخر العام الجاري، بدأت بوادر خلافات سياسية بين تلك الكتل، وداخل الكتلة الواحدة، تلوح في الأفق.

وكان مجلس النواب العراقي قد استكمل أواخر شهر آذار/مارس التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، في جلسة حضرها 189 نائباً. ووسط أجواء مشحونة تحت قبة مجلس النواب، عاقب رئيس المجلس، محمد الحلبوسي، نواباً، ووجّه باستئناف فوري للتصويت.

وتشكل الخلافات التي بدأت تطفو على السطح داخل "الإطار التنسيقي" الذي يعتبر الكتلة السياسية الأهم في العراق، أكبر التحديات في هذا السياق، حيث نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة قولها إن كل كتلة داخل الإطار ستدخل الانتخابات على انفراد بسبب خلافات بين قياداتها حول تقاسم الحصص في المحافظات، ما يعني حصول تصدع في أكبر تكتل سياسي في البلاد.