مع عودة القصف المكثف.. خدمات الدفاع المدني بغزة تواجه الانهيار

تواجه خدمات جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة خطر الانهيار، وذلك بالتزامن مع عودة القصف الإسرائيلي المكثف لجميع مناطق القطاع، حيث يعمل الجهاز بمعدات متهالكة.

وينذر استئناف القتال بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في القطاع بخروج الدفاع المدني من الخدمة، وعدم قدرته على إنقاذ الجرحى وانتشال الضحايا، خاصة أنه اضطر منذ بداية الحرب لترك الآلاف تحت الأنقاض بسبب نقص المعدات.

لا معدات.. لا وقود

مدير عمليات الدفاع المدني في غزة، أشرف أبو نار، قال لـ"إرم نيوز"، إنه "ومع استئناف الضربات الإسرائيلية المكثفة زادت الصعوبات التي يواجهها ضباط الدفاع المدني"، مشيراً إلى أن تلك الصعوبات تنذر بإخراجهم من الخدمة.

وأوضح أبو نار، أن "أفراد الطواقم ليست لديهم القدرة على التعامل مع الكم الكبير من الاستهدافات الإسرائيلية في مختلف مناطق القطاع، علاوة على المخاطر التي يتعرضون لها والتي قد تصل حد استهدافهم وقتلهم".

وأضاف: "المعدات التي نعمل بها متهالكة، واقتربنا من إتمام الشهرين ونحن نعمل دون أي توقف، حتى فترة الهدنة الإنسانية كانت بالنسبة لطواقمنا مرهقة أكثر، لأننا كنا نعمل على انتشال الضحايا وإعادة فتح بعض الطرق".

وأشار أبو نار، إلى أن "الأوضاع الميدانية في غزة هي الأسوأ على الإطلاق، إذ لا توجد لدينا المعدات اللازمة، كما تم استهداف عدد كبير من السيارات وخرجت من الخدمة، ولا يوجد وقود من أجل استمرار العمل".

وبين أبو نار، أن "هناك مخاوف من إقدام الجيش الإسرائيلي على اجتياح مدينة خانيونس جنوب القطاع، وتنفيذ عملية برية على غرار ما حدث بغزة"، مؤكداً أن ذلك سيؤدي فعلياً لتوقف الخدمات الإغاثية في عموم غزة.

وتابع: "الجيش الإسرائيلي يستهدف إخراج الطواقم الطبية والدفاع المدني من العمل، لإيقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية في صفوف سكان القطاع"، مستطرداً: "خروج هذه الطواقم عن الخدمة يعني كارثة صحية وبيئية كبيرة".