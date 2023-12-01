بعد استئناف الحرب.. تحذيرات من تفاقم معاناة المستشفيات في غزة

ويصف زقوت في حديث لـ"إرم نيوز" الوضع في مجمع الشفاء الطبي الذي اعتقل الجيش الإسرائيلي مديره د.محمد أبو سلمية، والإندونيسي بـ"الكارثي" بعد خروجهما عن الخدمة، بعد اقتحامهما وإخلاء المصابين منهما.

وأضاف :"لم يدخل إلى مستشفيات شمال وادي غزة أي نوع من أنواع المساعدات الطبية أو الوقود طيلة أيام الهدنة، الأمر الذي فاقم حجم الأزمة وسبب كارثة صحية لا يمكن الصمود أمامها".

بدوره، قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، د. أشرف القدرة، إن "جهودا ذاتية بذلتها الكوادر لإعادة تشغيل مستشفيات شمال غزة جزئيًا أثمرت عن تشغيل قسم الكلى في مستشفى الشفاء ليتمكن من استقبال المرضى".

وأشار القدرة في حديثه لـ"إرم نيوز" إلى "وجود جهود لاستئناف العمل في مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى بجانب المستشفى الإندونيسي بهدف التخفيف على القسم الموجود في مستشفى الشفاء والتخفيف على المرضى في ظل انعدام المواصلات".