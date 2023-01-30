المرصد: مقتل قيادي وعناصر في الميليشيات الإيرانية بسوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بمقتل قيادي إيراني واثنين من مرافقيه من جنسيات غير سورية نتيجة استهداف من طائرات مسيرة.

وقتل القيادي الإيراني بعد استهداف سيارته (بيك آب دفع رباعي)، أثناء تفقده موقع الاستهداف ليلة أمس في ساحة الأسطورة في بلدة الهري بريف مدينة البوكمال، بحسب المرصد.

وبذلك الاستهداف، ارتفع عدد قتلى الميليشيات الايرانية إلى 10 بينهم قيادي، وجميعهم من جنسيات غير سورية، خلال جولتين من الاستهدافات، بدأت ليلة الأحد 29 يناير.

وقُتل في تلك الغارات 7 مقاتلين موالين لإيران بعد استهداف "قافلة شاحنات تبريد لميليشيات إيرانية" في شرق سوريا فور دخولها من العراق المجاور، ما أدى إلى تدميرها.