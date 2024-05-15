خبراء: تشغيل الميناء الأمريكي بغزة يطيل أمد الحرب

توافقات جديدة

ورأى المحلل السياسي إيهاب جبارين، أن "توقيت الإعلان الأمريكي بدء تشغيل الميناء العائم يمثل إشارة قوية لتوصل الولايات المتحدة وإسرائيل لتوافقات جديدة بشأن الحرب في غزة، خاصة ما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية ضد رفح".

وأوضح جبارين لـ"إرم نيوز"، أن "هذه التوافقات لن يتم الإعلان عنها، وسيحافظ من خلال الطرفان الأمريكي والإسرائيلي على مواقفهما المعلنة بشأن الحرب والهجوم البري على رفح، خاصة الرفض الأمريكي لذلك".

وأضاف: "بتقديري بدء تشغيل الميناء العائم سيجعله بديلًا رئيسيًا عن معبري رفح وكرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة، وقد يدفع نجاحه في إيصال المساعدات لمختلف مناطق القطاع، إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية برفح وإطالة أمدها".

وأشار إلى أن "الميناء العائم سيؤدي إلى تغييرات جذرية في طريقة دخول المساعدات لغزة، كما أنه سيمنع تحكم حركة حماس بوصولها للمنظمات الإغاثية والنازحين، ما يعني أنها ستفقد موردًا مهمًا لإبقاء حكمها للقطاع".

وبين أن "الميناء سيخصص في مراحله الأولى لإدخال المساعدات الغذائية فقط، وقد يتطور العمل فيه لإدخال بضائع تجارية كالوقود"، لافتًا إلى أنه وفي هذه الحالة سيصبح الميناء جاهزًا لأن يكون بديلًا عن جميع المعابر.

ووفق المحلل السياسي، فإن "ذلك يأتي في إطار مخطط أمريكي إسرائيلي استعدادًا للاتفاق الشامل الذي يسعى إليه الجانبان من أجل رفع أي مسؤولية إنسانية للإسرائيليين على سكان القطاع أمام المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية".