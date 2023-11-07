روسيا تعلق على تصريح وزير إسرائيلي بشأن "الخيار النووي" في غزة

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، إن تصريح وزير إسرائيلي الذي بدا وكأنه منفتح على فكرة شن إسرائيل ضربة نووية على غزة يثير العديد من التساؤلات.

وأوقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد، وزير التراث عميحاي إلياهو الذي ينتمي إلى حزب يميني متطرف في الحكومة الائتلافية، عن اجتماعات الحكومة "حتى إشعار آخر".