واشنطن تندد بحديث وزير التراث الإسرائيلي حول "الخيار النووي" في غزة

نددت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، بالتصريحات التي أدلى بها وزير التراث الإسرائيلي وبدا كأنه يعبر عن قبوله لفكرة قيام إسرائيل بتنفيذ ضربة نووية على غزة، واصفة إياها بـ"غير المقبولة على الإطلاق".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي: "ما زلنا نعتقد أنه من المهم لجميع أطراف هذا الصراع الامتناع عن خطاب الكراهية".

وكان وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، المنتمي لحزب "عوتسما يهوديت" الراديكالي المتطرف، صرح بإمكانية استخدام القنبلة النووية على قطاع غزة؛ الأمر الذي دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التعليق بسرعة، قائلًا إن "تصريح الوزير منفصل عن الواقع".