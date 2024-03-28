زيارة السوداني المرتقبة إلى واشنطن.. ملفات عراقية بانتظار الحسم

تترقب الأوساط السياسية العراقية زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن ولقاءه بالرئيس الأمريكي جو بادين من أجل حسم ملفات مهمة تتعلق بالواقع الأمني والعسكري والاقتصادي.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، يوم 22 مارس/ آذار الجاري، أن موعد زيارة السوداني إلى واشنطن للقاء الرئيس بايدن، سيكون في 15 أبريل/ نيسان المقبل.

وأكد البيت الأبيض التزام واشنطن باتفاقية الإطار الإستراتيجي، والعمل على تعميق الرؤية المشتركة لعراق آمن وذي سيادة ومزدهر ومندمج بالكامل في المنطقة الأوسع.

ويقول النائب في البرلمان العراقي أحمد الموسوي، عن الإطار التنسيقي الحاكم، إن "السوداني سيسعى خلال زيارته إلى حسم الملفات المهمة مع الجانب الأمريكي، خاصة ما يتعلق بملف إخراج القوات الأمريكية من العراق وإنهاء مهام التحالف الدولي".

وأكد الموسوي لـ"إرم نيوز" أن هذا الملف سيكون على رأس أوليات المباحثات في البيت الأبيض.

وبين أن "السوداني سيفاوض الجانب الأمريكي من أجل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بعض المصارف العراقية مع تقديم ضمانات بأنها ستعمل عبر المنصة في البنك المركزي العراقي".

وأوضح الموسوي أن "هذه العقوبات أثرت كثيرًا على الوضع الاقتصادي والمالي داخل العراق، ولهذا فإن السوداني سيعمل على إيجاد حلول لها خلال زيارته إلى واشنطن".

وأضاف أن "السوداني سيبحث مع بايدن والإدارة الأمريكية خطورة تطور الأوضاع في المنطقة والتأكيد على ضرورة إيقاف حرب غزة، لما لها من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار عموم المنطقة، وخطورة اتساع دائرة الحرب، إضافة الى ملفات اقتصادية مختلفة تتعلق بالطاقة وغيرها".

وأشار الموسوي إلى أن السوداني "يريد استغلال هذه الزيارة لحسم الملفات والاتفاق، وليس جعلها زيارة بروتوكولية دون نتائج".