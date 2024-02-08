إسرائيل تكثف هجومها على رفح "معقل" وحدات حماس القتالية

كثفت إسرائيل هجومها على مدينة رفح المحاذية للحدود مع مصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وفق ما أفاد به شهود عيان.

وتقول إسرائيل إن مدينة رفح أصبحت الآن معقلاً لوحدات حماس القتالية، فيما كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل أيام أنه سيوجه عمليته العسكرية إلى المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة.

وركزت إسرائيل عملياتها، خلال الفترة الماضية، على خان يونس، المدينة الرئيسية في جنوب قطاع غزة، لكنها قالت الأسبوع الماضي إنها ستوسعها لتشمل رفح حيث يتواجد نحو نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وقال سكان إن ضربتين إسرائيليتين أصابتا منزلين في منطقة "تل السلطان" بالمدينة، أحدهما يعود لمسؤول بارز في وزارة الصحة وهو الدكتور يوسف فحجان مدير التمريض بوزارة الصحة في غزة.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام فلسطينية محاولات محمومة لنقل المصابين إلى المستشفى.

ويسابق وسطاء من الولايات المتحدة وقطر ومصر الزمن للتوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

ونزح الآلاف من سكان قطاع غزة عدة مرات هرباً من الهجمات الإسرائيلية، ووصلوا إلى رفح جنوباً، ويواجهون نقصاً حاداً في الغذاء وخطر الإصابة بالأمراض.