السودان.. نحو 10 آلاف مقاتل في دارفور ينضمون لـ"الدعم السريع"
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الجمعة، أن أكثر من 10 آلاف مقاتل من الحركات المسلحة انضموا إلى صفوفها في ولاية شمال دارفور.
ونشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو على منصة "إكس" يظهر استقبالها مجموعة جنود وهم يبايعونها ويتعهدون بالقتال جنبًا إلى جنب في صفوفها، "دعمًا لخيار الشعب السوداني في التحول المدني الديمقراطي"، وفق بيان تلاه ممثل المجموعة.
وقال البيان إن "المنضمين لقوات الدعم السريع يمثلون المنطقة الشرقية لولاية شمال دارفور في القوات المسلحة السودانية، ومنشقون من حركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والعدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم"، فيما يبلغ عدد هذه القوات 10 آلاف مقاتل و406، إضافة إلى 20 عربة قتالية ذات دفع رباعي بكامل عتادها".
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان قائدي حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي، من مدينة بورتسودان، انضمامهما للجيش في قتاله ضد قوات الدعم السريع.
وسيطرت قوات الدعم السريع، في وقت سابق، على مدن "نيالا وزالنجي والجنينة" بعد معارك ضارية مع الجيش، انتهت بفقدانه مقاره في ولايات جنوب ووسط وغرب دارفور.