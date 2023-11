السودان.. نحو 10 آلاف مقاتل في دارفور ينضمون لـ"الدعم السريع"

انحياز أكثر من 10 آلاف مقاتل من الحركات المسلحة إلى قوات الدعم السريع بشمال دارفور



Over 10,000 fighters from armed groups have aligned with the RSF in Northern Darfur#معركة_الديمقراطية#حراس_الثورة_المجيدة pic.twitter.com/t5Z7ZUyImE