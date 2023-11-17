السودان.. نحو 10 آلاف مقاتل في دارفور ينضمون لـ"الدعم السريع"

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الجمعة، أن أكثر من 10 آلاف مقاتل من الحركات المسلحة انضموا إلى صفوفها في ولاية شمال دارفور.

ونشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو على منصة "إكس" يظهر استقبالها مجموعة جنود وهم يبايعونها ويتعهدون بالقتال جنبًا إلى جنب في صفوفها، "دعمًا لخيار الشعب السوداني في التحول المدني الديمقراطي"، وفق بيان تلاه ممثل المجموعة.