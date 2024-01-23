العراق.. مقتل انتحاري حاول تفجير نفسه قرب مقر للحشد الشعبي بـ"صلاح الدين"

أقدم انتحاري على تفجير نفسه، فجر اليوم الثلاثاء، بمقر عسكري تابع لقوات الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، شمال العراق.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "إرهابيًّا يرتدي حزامًا ناسفًا حاول تفجير نفسه داخل مقر عسكري لقوات الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، لكن تم استهدافه وقتله قبل دخوله المقر؛ ما أدى الى إصابة اثنين من عناصر الحشد بجروح مختلفة".

فيما ذكر بيان رسمي لهيئة الحشد الشعبي أنه "تمكنت قوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي ومديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، من قتل انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا تابع إلى تنظيم داعش، حاول التعرّض لأحد مقرات الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين، إذ استطاعت القوة المذكورة محاصرة الإرهابي وقتله قبل أن يصل إلى البوابة الرئيسة لأحد مقرات الحشد الشعبي في صلاح الدين".

ورغم مرور أكثر من ست سنوات على إعلان تحرير العراق أراضيه من سيطرة تنظيم داعش؛ فإن القوات الأمنية ما زالت تشن عمليات ضد التنظيم في عدد من المناطق.

ويواصل عناصر التنظيم هجمات متفرقة في عدد من المناطق المحررة يوقِع خلالها عددًا من القتلى والجرحى في صفوف القوات العراقية والمدنيين.