رئيس "الانتقالي الجنوبي" بحضرموت يكشف أسباب التوتر في المحافظة

علق رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت اليمنية العميد الركن سعيد المحمدي، على رفض أبناء المحافظة استقدام أي قوات من خارجها، في وقت تشهد فيه المحافظة توترا متصاعدا إثر تجدد مساعي نشر وحدات عسكرية من قوات "درع الوطن".

وقال المحمدي إن سبب الرفض "يأتي من دافع الحفاظ على الأمن والاستقرار اللذين تشهدهما مناطق ومديريات ساحل حضرموت".

انفلاتات أمنية

وتشهد حضرموت، وهي كبرى محافظات البلاد مساحة، منذ أيام توترًا متصاعدًا إثر تجدد مساعي نشر وحدات عسكرية من قوات "درع الوطن" المشكّلة بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مطلع العام الماضي، في مناطق ساحل حضرموت الخاضعة لسيطرة قوات النخبة الحضرمية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكد المحمدي في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أنه "من غير المعقول الدفع بقوات عسكرية إلى مناطق آمنة ومستقرة، في الوقت الذي تشهد فيه مديريات وادي وصحراء حضرموت، انفلاتًا أمنيًا وعمليات قتل بشكل يومي، في ظل سيطرة قوات المنطقة العسكرية الأولى، التي جُلّ منتسبيها من المحافظات الشمالية، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية".