اليمن.. "الانتقالي الجنوبي" يدعم إجراءات البنك المركزي في عدن

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عن دعم قرارات إدارة البنك المركزي اليمني في عدن، الرامية لـ"كبح جماح ميليشيا الحوثي الإرهابية، ومساعيها للإضرار بالقطاع المصرفي".

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للهيئة الرئاسية للمجلس، الذي عُقد اليوم الأحد، برئاسة عيدروس الزبيدي، عضو المجلس القيادي الرئاسي في اليمن، وفقاً للموقع الرسمي للمجلس الانتقالي.

وأكدت الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي، "دعمها ومساندتها لأي قرارات من شأنها أن تكبح جماح ميليشيا الحوثي الإرهابية، ومساعيها للإضرار بالقطاع المصرفي".

وحثت الهيئة، خلال الاجتماع، الذي حضره وزراء المجلس في الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، وإدارة البنك المركزي، على ضرورة مواصلة جهودها وإجراءاتها الإصلاحية، للقطاع المصرفي والسياسات المالية، وعلى أهمية ممارسة البنك لدوره الإشرافي على البنوك والمصارف.