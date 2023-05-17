رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نستعد للقتال على عدة جبهات
أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، خلال ندوة في القيادة العسكرية الشمالية، أن الجيش الإسرائيلي يستعد للقتال على عدة جبهات في نفس الوقت.
وبحسب موقع "واللا" العبري، أكد أنه على الرغم من إنجازات عملية "السهم الواقي" ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، "لن يكون من الممكن بالضرورة تطبيق كل شيء في القتال ضد حزب الله في لبنان، مقارنة بالأساليب التي اتبعها الجيش خلال عمليته العسكرية الأخيرة في غزة".
وقال هاليفي إنه "في خطة الجيش الإسرائيلي متعددة السنوات، من المهم للغاية زيادة الاستعداد والتدريب للقتال في عدة جبهات في الوقت ذاته".
واعتبر أن "الأشياء التي تُرى من تل أبيب بشأن التهديد من جنوب لبنان، لا تُرى بالضرورة من المناطق الحدودية".
وأشار الموقع نقلا عن مصادر في قيادة الجبهة الشمالية التابعة للجيش الإسرائيلي، إلى أن الندوة التي شارك فيه هاليفي تهدف إلى "التعمق أكثر في القوات الخاصة التابعة لحزب الله، بما في ذلك وحدة النخبة (وحدة الرضوان)، ومناقشة استعدادات حزب الله لحرب كبرى مع إسرائيل".
كما ناقشت قيادة الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أنشطة حزب الله المتنوعة في حالات الطوارئ والحالات الروتينية، وتعزيز قواته على طول الحدود في جنوب لبنان، وإقامة التحصينات والمواقع العسكرية في القرى، ونقل الذخائر إلى المنطقة الحدودية، والاستجابة المطلوبة من الألوية النظامية والاحتياطية في الجيش الإسرائيلي.
وبحث الجيش الإسرائيلي "الضرورة الملحة لتجنيد الاحتياط، والحفاظ على الكفاءة العملياتية الكاملة للقوات، والاستعداد لمناورة برية في عمق أراضي العدو تحت الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات وقذائف الهاون بالتزامن مع إطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية".