رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نستعد للقتال على عدة جبهات

وبحسب موقع "واللا" العبري، أكد أنه على الرغم من إنجازات عملية "السهم الواقي" ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، الأسبوع الماضي، "لن يكون من الممكن بالضرورة تطبيق كل شيء في القتال ضد حزب الله في لبنان، مقارنة بالأساليب التي اتبعها الجيش خلال عمليته العسكرية الأخيرة في غزة".

وقال هاليفي إنه "في خطة الجيش الإسرائيلي متعددة السنوات، من المهم للغاية زيادة الاستعداد والتدريب للقتال في عدة جبهات في الوقت ذاته".

واعتبر أن "الأشياء التي تُرى من تل أبيب بشأن التهديد من جنوب لبنان، لا تُرى بالضرورة من المناطق الحدودية".