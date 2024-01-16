جماعات مسلحة جديدة في لبنان.. استثمار سياسي لعجز حزب الله عن دعم غزة

تباينت الآراء بشأن الجماعات المسلحة التي ظهرت أخيرا على الساحة اللبنانية مثل "فرق العزة" و"قوات الفجر" و "كتائب العز الإسلامية"، فهناك من يرى أنها مجرد تكتيك يستخدمه "حزب الله" لتبرير عدم دخوله في مواجهة مباشرة مع إسرائيل، وآخرون يرون أنها تُمثّل تهديدًا حقيقيًّا لأمن لبنان.

في هذا الإطار، قال النائب اللبناني السابق، الدكتور فارس سعيد، إن "هذه الجماعات مجموعات فلسطينية مسلحة تعمل من الأراضي اللبنانية بضوء أخضر من حزب الله".

وأضاف سعيد لـ"إرم نيوز" أن "هذه المجموعات لم تظهر منذ 1982، أي منذ خروج الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ومعه 12 ألف مقاتل من منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت، نتيجة الاجتياح الإسرائيلي في العام ذاته"، وهذه المجموعات يرفضها لبنان وجميع اللبنانيين، لأنها تُذكّرهم بالحرب الأهلية في 1975 والاجتياح الإسرائيلي".

أما المتخصص في الشؤون الدولية، الدكتور مصطفى النعيمي، فأوضح أن "إعلان غرف العمليات المشتركة للفصائل المسلحة عن تشكيل فرق جديدة في لبنان، كفرق العزة وقوات الفجر، محاولة للاستثمار السياسي لعجز حزب الله اللبناني عن تقديم الدعم الحقيقي للفلسطينيين".

وأردف النعيمي لـ"إرم نيوز"، أن "غالبية الاشتباكات التي تحدث في جنوب لبنان تتم وفقًا لقواعد الاشتباك الدولية، بل إن إسرائيل تتجاوز هذه القواعد في بعض الأحيان؛ إذ تستهدف منصات إطلاق الصواريخ في عمليات استباقية، أما ميليشيا حزب الله، فهي تستهدف أبراج الاتصالات في مسرحية أصبحت واضحة ومثيرة للسخرية لدى الشارع اللبناني".

وأضاف أنه "نتيجة لذلك، لجأت ميليشيا حزب الله إلى إنشاء كيانات جديدة خارج نطاق الكيانات المعترف بها، بهدف استثمار جهودها في الضغط على الجانب الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه تجنيب عناصرها المزيد من المواجهات مع إسرائيل، علماً أن مقاتلي الحزب هم بمثابة قربان على مذبح هذه المرحلة المتفق عليها".