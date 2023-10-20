في قضية تمويل ليبيا لحملته.. ساركوزي: كنت ضحية خداع

وأشار التقرير إلى أن تراجع الوسيط اللبناني زياد تقي الدين عن اتهاماته بتمويل الليبيين للحملة الرئاسية لساركوزي عام 2007، وذلك أثناء بداية التحقيق معه في مايو 2021، كان بمثابة العامل الأساسي لساركوزي للتبرؤ من تلقي أموال من ليبيا لتمويل حملته، والإقرار بأن الوسيط اللبناني حاول خداع العدالة الفرنسية في التحقيق، فيما كان هو ضحية خدعة من ميشيل مارشان".

وبحسب التحقيقات التي تضمنها ملف القضية الشهيرة بتمويل النظام الليبي لحملة ساركوزي لرئاسيات فرنسا 2007، فقد تم منح 60 ألف يورو للوسيط زياد تقي الدين، كما تعهد ساركوزي بما يتراوح بين 100 ألف إلى أربعة ملايين يورو إلى صديقته ميمي مارشان، التي نفت بدورها ضلوعها في المساهمة بالحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2007.

ويخضع ساركوزي للتحقيق في قضية ليبيا منذ عام 2013.