حماس: مقتل 3 صحافيين في غارات إسرائيلية على غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس مقتل ثلاثة صحافيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، الجمعة، بعد انتهاء الهدنة.

وقال المكتب: "في هذا اليوم وبعد انتهاء الهدنة الإنسانية، قتل جيش الاحتلال 110 شهداء، من بينهم 3 صحفيين، ليضافوا إلى 15 ألف قتيل" كانت الحركة أعلنت مقتلهم منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية نعت، في وقت سابق، المصور الفلسطيني المتعاون معها منتصر الصواف، مؤكدة أنه قتل في قصف إسرائيلي أعقب انتهاء الهدنة.