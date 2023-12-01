تشييع جثامين صحفيين قتلةا في غارات إسرائيلية
تشييع جثامين صحفيين قتلةا في غارات إسرائيلية أرشيفية - رويترز

حماس: مقتل 3 صحافيين في غارات إسرائيلية على غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس مقتل ثلاثة صحافيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، الجمعة، بعد انتهاء الهدنة.

وقال المكتب: "في هذا اليوم وبعد انتهاء الهدنة الإنسانية، قتل جيش الاحتلال 110 شهداء، من بينهم 3 صحفيين، ليضافوا إلى 15 ألف قتيل" كانت الحركة أعلنت مقتلهم منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية نعت، في وقت سابق، المصور الفلسطيني المتعاون معها منتصر الصواف، مؤكدة أنه قتل في قصف إسرائيلي أعقب انتهاء الهدنة.

تشييع جثامين صحفيين قتلةا في غارات إسرائيلية
الجيش الإسرائيلي: قصفنا 200 هدف في غزة الجمعة
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