الجيش الإسرائيلي: قصفنا 200 هدف في غزة الجمعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، قصف أكثر من 200 هدف وصفه بـ"الإرهابي" في غزة، الجمعة، منذ نهاية الهدنة في الحرب مع حركة حماس.

وقال الجيش في بيان: "في أعقاب انتهاك حماس لوقف العمليات وللتهدئة، استؤنف القتال في قطاع غزة، منذ الساعة السابعة صباحًا، قصف الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 هدف إرهابي".

وأضاف: "قامت القوات البرية والجوية والبحرية خلال الساعات القليلة الماضية بقصف أهداف إرهابية في شمال قطاع غزة وجنوبه، بما في ذلك في خانيونس ورفح".