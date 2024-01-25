إسرائيل تقصف مهبط طائرات لميليشيا حزب الله في جنوب لبنان

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي، شن غارات استهدفت مهبط طائرات لميليشيا حزب الله في جنوب لبنان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي "هاجم مواقع لميليشيا حزب الله، بينها مهبط طائرات عسكري، يبعد 20 كيلومتراً عن شمال المطلة".

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن إصابة امرأة بعد قصف طال أطراف بلدة "البازورية" في قضاء صور، كما أغار الطيران الإسرائيلي على أطراف منطقة المنصوري، واستهدف أحد المنازل في "عيتا الشعب"، و منزلاً آخر في "طير حرفا".

ونفذت إسرائيل سلسلة غارات إضافية على "بركة جبور" في منطقة "جزين".

من جهتها، أعلنت ميليشيا حزب الله أنها نفذت هجوماً جوياً بالطائرات المسيّرة الانتحارية على منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية في مستوطنة "كفر بلوم"، وقالت إنها حققت إصابات مباشرة.

وذكرت الميليشيا أنها نفذت هجومين آخرين على موقع "جل العلام" في القطاع الغربي، وموقع "الرادار" في مزارع شبعا.