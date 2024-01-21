هجوم صاروخي على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق

أعلن البنتاغون أن مسلحين مدعومين من إيران أطلقوا، عصر السبت، صواريخ بالستية وصواريخ على قاعدة عراقية تؤوي جنوداً أمريكيين، ما أسفر عن إصابة عسكري عراقي بجروح، واحتمال إصابة عدد من العسكريين الأمريكيين بارتجاج دماغي.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، في بيان، إنه "قرابة الساعة 18,30 (بتوقيت بغداد) في 20 كانون الثاني/يناير، أطلق مسلحون مدعومون من إيران عدداً من الصواريخ البالستية والصواريخ على غرب العراق مستهدفة قاعدة عين الأسد الجوية".

وأضافت: "عدد من العناصر الأمريكيين يخضعون لفحص لتبيان ما إذا كانوا أصيبوا بارتجاج دماغي.. وأصيب جندي عراقي واحد على الأقل بجروح".