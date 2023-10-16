بلينكن يصل إلى إسرائيل بعد جولة عربية

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إلى تل أبيب، في ثاني زيارة له إلى إسرائيل منذ بدء التصعيد في غزة، بعد جولة عربية.

وبعد أربعة أيام من زيارة تضامن إلى تل أبيب، يعود بلينكن للقاء المسؤولين الإسرائيليين، في ظل تحضيرات واسعة تقوم بها إسرائيل لعملية برية في غزة.

وتأتي عودة بلينكن في ظل تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس دعوة تلقاها لزيارة إسرائيل لإظهار المزيد من التضامن، بعدما أكد مرارًا خلال الأيام الماضية المساندة الأمريكية الراسخة لإسرائيل وتزويدها بدعم عسكري إضافي.