طالب فلسطيني يبيع "فلافل النزوح" من خيمته برفح

دشن شاب فلسطيني مشروعًا لإعداد الطعام، من داخل خيمته في رفح، أطلق عليه اسم "فلافل النزوح".

وقال الشاب محمد الزيتي وهو يقوم بتعبئة أقراص الفلافل ويتحدث عن حياته بعد النزوح: "كنت أعمل بائعًا في محل للفلافل في مخيم جباليا، حيث أقيم قبل نزوحي إلى مدينة رفح بسبب استمرار نيران المدافع والقصف الإسرائيلي".

وروى الزيتي ذو الخمسة والعشرين عامًا لـ"إرم نيوز" تفاصيل قصته قائلًا، "خرجت من مخيم جباليا قبل الهدنة المؤقتة بيوم واحد فقط، رأيت في تلك الفترة ألوانًا من العذاب، حيث تعرّض منزلنا لأضرار جسيمة بفعل قصف منزل بجوار منزلنا، وأصيبت والدتي وشقيقي بجروح ما اضطرَّنا إلى نقلهم إلى المشفى".